31 Mart 2019, 07:29
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İzmir'de Devrilen Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

İzmir

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka'dan Karabağlar istikametine giden Muzaffer Uslu yönetimindeki 35 AGJ 441 plakalı motosiklet, Basmane kavşağını geçtikten sonra devrildi.

Yandaki bariyerlere çarpan Uslu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaskını takmadığı ileri sürülen Uslu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Karşıyaka, Konak, İzmir, Güncel
Kaynak: AA