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İzmir'de dezenfekte yapan belediye işçisi, tartıştığı kişi tarafından yaralandı

İzmir'de dezenfekte çalışması yapan bir belediye işçisi, tartıştığı kişinin saldırısıyla hafif şekilde yaralandı.

07.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:02
İzmir'de dezenfekte yapan belediye işçisi, tartıştığı kişi tarafından yaralandı
İzmir 'de dezenfekte çalışması yapan bir belediye işçisi, tartıştığı kişinin saldırısıyla hafif şekilde yaralandı.
İlçede Postacılar Mahallesinde dezenfekte çalışması yapan belediye işçisi Ç.Ç, ismi açıklanmayan bir vatandaşla henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine göğsünden yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı. İşçi, tedavisinin ardından taburcu edilerek evine gönderildi.
İşçinin kendisini yaralayan kişiden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir, Güncel
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