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İzmir'de dijital ve VIP taksiler görücüye çıktı

İzmir'de Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen 'EnTaksi İzmir ve VIP' uygulaması hizmete sunuldu.

07.01.2020 23:07 | Son Güncelleme: 07.01.2020 23:12 İzmir'de dijital ve VIP taksiler görücüye çıktı
'de Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen 'EnTaksi İzmir ve VIP' uygulaması hizmete sunuldu.

İzmir'de bir otelde gerçekleşen tanıtım toplantısıyla 'EnTaksi İzmir ve VIP' uygulaması görücüye çıktı. Üzerinde uzun süre çalışılan sistem, neredeyse bir yılı aşkın süre de test edildi. Taksileri akıllı cihazlar ile internet üzerinden dijital ortamda da erişime açık hale getirecek uygulama, tüm sınavları başarıyla geçti.

"Yeni nesil dijital taksi sistemini İzmir'de gerçekleştiriyoruz"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, yeni sistemden hem müşterilerin hem de taksicilerin memnun olacağını belirterek, "Taksiciler olarak kendimizi geliştirerek, yenilemek zorundayız. Teknolojinin geldiği bu noktada, taksiciler olarak daha insan odaklı bir sistem arayışına girdik. Bugün uzun süren arayışların neticesinde, dünya örneklerini inceledikten sonra, içimize sinen, herkesi memnun eden teknolojik bir çözümü ortaya koymanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sistem sadece müşteri odaklı olmayacak. Sistemin taksimetreye entegre çalışması nedeniyle araçlar çok daha verimli çalışacak ve taksilerin trafikte boş gezmelerinin önüne geçilecektir. Bu şekilde karbon salınımı azaltılacak. İzmir'deki ilk lüks taksiyi de bugün trafiğe çıkarıyoruz. Yaza doğru artacak olan araç sayımız ile İzmirli vatandaşlarımıza hak ettikleri konforda taksicilik hizmeti sunmaya başlayacağız" diye konuştu.

"Bu sistemi Türkiye'de ilk kez uygulayan şehir olmanın gururunu yaşıyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer de, taksilerin şehirler için sembol olduğunu söyleyerek, "Bu sistemi Türkiye'de ilk kez uygulayan şehir olmanın gururunu yaşıyoruz. Çağın akışına ayak uydurmaktan başka şansımız yok. Aksi takdir de potansiyelimizin altında kalırız. İzmir'i İzmir yapan esnafıyla daha çok iş yapacağız" dedi.

EnTaksi İzmir'in özellikleri

EnTaksi İzmir adı verilen uygulamanın detaylarıysa belli oldu. Buna göre, mobil aplikasyon üzerinden ya da internetten günün 24 saati bir tuşla taksi çağrılabilecek. Sistem, bu sayede en yakındaki taksiyi yönlendirecek. Taksi çağıran kişi, hangi aracın ve şoförün geleceğini sistem üzerinden görebilecek, şoför hakkında yorumları okuyabilecek. Kişi, kendisine gönderilen aracı istemezse başka taksi talep edebilecek. Gidilecek mesafeye ne kadar ödeneceğinin önceden bilineceği uygulamayla, kredi kartıyla da ödeme gerçekleştirilebilecek. İngilizce dil seçeneği sayesinde yabancılar da sistemi kolaylıkla kullanabilecek. 0850 495 0 495 numaralı çağrı merkezinden günün 24 saati destek alınabilecek. - İZMİR

İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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