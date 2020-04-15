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İzmir'de doktor danışma hattı devrede

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle hastanelerde yaşanan yığılmayı önlemek, doktora ulaşmakta zorlananlara telefonla yol göstermek amacıyla Doktor Danışma Hattı'nı devreye aldı.

15.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:56
İzmir'de doktor danışma hattı devrede
İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle hastanelerde yaşanan yığılmayı önlemek, doktora ulaşmakta zorlananlara telefonla yol göstermek amacıyla Doktor Danışma Hattı'nı devreye aldı. Bu hizmetten faydalanmak isteyen hastaların öncelikle internet üzerinden randevu alması gerekiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Doktor Danışma Hattı açtı. İzmirliler artık Büyükşehir Belediyesine ait Eşrefpaşa Hastanesindeki doktorlara telefonla danışabiliyor. Doktor Danışma Hattı'ndan faydalanmak için öncelikle Bizİzmir dijital platformları üzerinden randevu almak gerekiyor. www.bizizmir.com web sitesinin ya da Bizİzmir mobil uygulamasının ana sayfasındaki "Doktor Danışma Hattı" sekmesine tıklayarak ilgili sayfaya gidebiliyor. Bu sayfada açılan randevu formunun doldurulmasıyla hasta randevusunu almış oluyor.

Görüşmeler nasıl yapılıyor?

Randevu saati geldiğinde hastanın seçtiği bölümde çalışan uzman doktor, psikolog ya da fizyoterapist, forma yazdığı cep telefonundan hastayı arıyor. Bu görüşmelerde uzmanlar hastaların sorularını yanıtlıyor, onları merak ettikleri konuda bilgilendiriyor ve gerekli gördüğü takdirde hastayı hastaneye yönlendiriyor. Bu görüşmelerde tanı konmuyor ve hastalara reçete yazılmıyor. Görüşmelerse kayıt altına alınıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının psikolojik etkilerine karşı İzmirlilere destek olmak amacıyla 30 Mart'ta Psikolojik Destek Hattı da açmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel
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