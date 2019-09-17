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İzmir'de doktor ihmalinden ölüm iddiasına soruşturma

Özel bir hastanede yapılan ameliyatın ardından hayatını kaybettiği iddia edilen kadının ölümüne ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

17.09.2019 15:50İzmir'de doktor ihmalinden ölüm iddiasına soruşturma
Özel bir hastanede yapılan ameliyatın ardından hayatını kaybettiği iddia edilen kadının ölümüne ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.
İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kurşun'un vefatıyla ilgili basında çıkan haberlerin ardından sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Çiğli'deki özel bir özel hastanede rahim ağzı kanseri teşhisi konulan ve ameliyat edilen Kurşun'un kanser olmadığı söylendiği, müdahalede bulunulan bölgenin temizlediği iddia edilmişti.
Hastanede durumu kötüye giden Kurşun, yeniden ameliyata alındıktan bir süre sonra hayatını kaybetmiş, oğlu Murat Çetinkaya da doktor ve hastane yetkilileri hakkında Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: AA

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