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İzmir'de, doktorlara alkışlı destek

İZMİR'de, saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için bir dakika süreyle alkışladı.

19.03.2020 21:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:33
İzmir'de, doktorlara alkışlı destek

İZMİR'de, saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için bir dakika süreyle alkışladı.

İzmirliler, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadelede baş rol oynayan sağlık çalışanlarına destek olmak için, saat 21.00'de pencerelere ve balkonlara çıkarak, yaklaşık 1 dakika boyunca alkışladı. Kimi vatandaşlar destek tezahüratında bulunurken, bazıları ise ıslık çaldı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : İzmir, Güncel

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