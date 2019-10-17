Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de doktoru boğazından jiletle yaralayan şahıs tutuklandı

İzmir'de doktoru boğazından jiletle yaralayan şahıs tutuklandı

İzmir'de doktoru boğazından jiletle yaralayan şahıs tutuklandıİZMİR - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktoru jiletle boğazından yaralayan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17.10.2019 23:10
İzmir'de doktoru boğazından jiletle yaralayan şahıs tutuklandı
İZMİR - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktoru jiletle boğazından yaralayan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü odasında jiletle boğazından yaralayan saldırgan B.K'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Dün, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü boğazından jiletle yaralayan şüpheli, Karşıyaka ilçesinde bir kadının çantasını gasp girişiminde de bulunduktan sonra yakalanmıştı. Boğazından yaralanan Songül'ün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
İzmir'de doktoru boğazından jiletle yaralayan şahıs tutuklandı

Mustafa Kemal Atatürk, Çelebi, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:23 Rasulayn'da şiddetli çatışmalar
23:14 Rasulayn'da çatışmalar devam ediyor
23:10 İzmir'de doktoru boğazından jiletle yaralayan şahıs tutuklandı
23:08 İstediği ilacı yazmadı diye doktorun boğazını kesmiş
23:02 Kütahya'da raybüsün çarptığı minibüsün sürücüsü ağır yaralandı
23:00 Sevgilisini öldürüp kız kardeşini yaralamış, sonra intihar etmişti.
22:52 Kedilerin mamasına kimyasal madde koyduğu iddia edilen şahsa tepki
17.10.2019 23:26:25