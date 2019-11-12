İzmir'de dolandırıcılık ve uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı kararı

İZMİR'de, 'nitelikli yağma' ve 'dolandırıcılık' yaptıkları iddiasıyla 16 kişi, uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle de 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin belirlenen adreslere operasyonu sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli yağma ve dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen suç örgütüne karşı operasyon başlattı. Elebaşının S.A. olduğu öğrenilen ve aralarında üst düzey yönetici konumunda olduğu iddia edilen C.Ç., V.Ö., S.Ş., M.Ş., S.G., Ö.B. ve B.A.'nın da bulunduğu 16 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon başlatılırken, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK BASKINI

Öte yandan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda, bu sabah uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin yakalanması için baskınların sürdüğü belirtildi.