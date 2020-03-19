Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İzmir'de dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı - Güncel

İzmir'de dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı

İzmir'de kendilerini "Sosyal Hizmetler Kurumu" çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

19.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:08
İzmir'de dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı
İzmir 'de kendilerini "Sosyal Hizmetler Kurumu" çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova Yaka Mahallesi'nde ikamet eden G.Ö'nün kendilerini "Sosyal Hizmetler Kurumu" çalışanı olarak tanıtan kişilerin evdeki buzdolabını tamir etmek için geldiklerini ve buzdolabı ile bin 500 lira ücretini alarak gittiklerini bir daha da haber alamadığını ve dolandırıldığını anladığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.
Şüpheliler güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildi
İlçe Jandarma Komutanlığı ile yapılan görüşme sonucu ekipler, 15 noktada 34 güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu şüphelilerin 35 CCL 66 plakalı kamyonetle geldiğini belirleyen ekipler, şüphelilerin Y.D, M.K. ve M.A.K. olduğunu ve tespit etti.
Zanlılar, düzenlenen operasyonla Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi'nde yakalandı.
Sorgularında suçlarını itiraf zanlıların buzdolabını parçalayıp hurdacıya sattıklarını söyledikleri öğrenildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.D. ve M.K. tutuklandı diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, şüphelilerin üzerinde ele geçirilen bin 500 lira da G.Ö'ye teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Yaka Mahallesi, Jandarma, İzmir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Son Dakika: Rusya’da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Güncel
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı Güncel
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı Güncel
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı Güncel
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Güncel
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Güncel
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Loading