İzmir'de Dolmuş Fiyatı 3 Lira Oldu

İzmir
Minibüsçüler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Uğuz, şehir içi minibüslerde ulaşım fiyatının 3 lira olarak belirlendiğini belirtti.
Uğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir içi minibüslerde geçerli fiyat tarifesinin en son şubat ayında düzenlendiğini dile getirdi.
Akaryakıt, servis ve yedek parça maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyatın güncellenmesi ihtiyacının oluştuğunu kaydeden Uğuz, indi bindi bedelinin 2,75 liradan 3 liraya, uzun mesafe fiyatının ise 3,75 liradan 4,25 liraya yükseltildiğini bildirdi.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:21