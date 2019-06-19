19.06.2019 00:29
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İzmir'de dolu yağışı etkili oldu-4
Kaynak: DHA
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Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Umarız ordumuzla Türk ordusu savaşmaz
İsmail Küçükkaya, AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamasına cevap verdi!
KONDA'dan 23 Haziran İstanbul seçimi değerlendirmesi: İmamoğlu lehine fark açılacak
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Erdoğan, İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesiyle ilgili konuştu: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz
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(ÖZEL) İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE MAGANDA DEHŞETİ
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