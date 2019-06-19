19.06.2019 00:45
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İzmir'de dolu yağışı etkili oldu-5

İzmir

Kaynak: DHA
Güncel

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00:58 Düzce'de selde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı (2) - KURTARILMA ANLARI
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