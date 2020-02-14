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İzmir'de 'dublörlü dolandırıcılık' çetesi şüphelileri adliyede

'İstanbullu Banker' olarak tanınan Mehmet Vecihi Eröge'nin taşınmazlarını sahte kimlik ve dublör ile satan çete, İzmir merkezli 5 ilde yapılan operasyon ile çökertildi.

14.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:02İzmir'de 'dublörlü dolandırıcılık' çetesi şüphelileri adliyede
'İstanbullu Banker' olarak tanınan Mehmet Vecihi Eröge'nin taşınmazlarını sahte kimlik ve dublör ile satan çete, merkezli 5 ilde yapılan operasyon ile çökertildi. Yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağlayan 11 şüpheli yakalanırken, şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İzmir, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen 6 ayrı soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, "İstanbullu Banker" olarak tanınan Mehmet Vecihi Eröge'nin, 2015-2016 yıllarında İzmir'in Konak, Seferihisar ve Dikili ilçeleri, İstanbul Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki taşınmazları, bilgisi dışında sahte kimlik ve dublör kullanarak satışını yapıp yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlamalarıyla" N.U., M.S., H.İ., N.E., B.K., E.C., S.S., O.Y., Y.U., G.B. ve M.Ö., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dublorlü dolandırıcılık anı kamerada

İstanbullu Banker olarak tanınan Mehmet Vecihi Eröge'nin taşınmazlarını sahte kimlik ve dublör ile satan çete mensupları güvenlik kamerasına böyle takıldı. Görüntülerde tapu dairesinde Mehmet Vecihi Eröge'ye benzeyen dublörü kullanan dolandırıcılık şebekesi, İzmir'in Seferihisar, Dikili ve Konak ilçeleriyle Ankara Gölbaşı, İstanbul Beylikdüzü ve Beyoğlu'nda milyonluk gayrimenkullerin satışını yaparak vurguna imza atıyor.

Öte yandan olayla ilgisi olduğu tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı olan 2 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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