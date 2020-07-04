İzmir'de düğünde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde düğün sırasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

04.07.2020 05:55 | Son Güncelleme: 04.07.2020 07:32
İzmir'in Konak ilçesinde düğün sırasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Ferahlı Mahallesi 3464 Sokak'ta gerçekleştirilen düğüne katılan iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen ve tabancanın da kullanıldığı olayda Ahmet S, Durmuş S, Kazım S ve Engin K. ile Celal P. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine giden polis ekipleri ise olayın büyümemesi için önlem aldı. İzmir’de düğünde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Konak, İzmir, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››İzmir'de düğünde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

07:05: ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN - Haber 06:56: Sabahın ilk ışıklarında kayıp olan 3 kişinin arama çalışmaları hızlandırıldı - Haber 06:53: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama - Haber 06:37: Devrilen tır, TEM Otoyolu trafiğini durdurdu - Haber 06:36: TEM OTOYOLU'NDA TOPRAK YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ: YOL ULAŞIMA KAPANDI - 1 - Haber 23:59: Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu - Haber 23:12: Meclis'te gerginlik! İsmet İnönü'ye yapılan Führer benzetmesi sonrası tansiyon yükseldi - Haber 17:07: TBMM'den internete erişim kısıtlamasıyla ilgili iddialara yanıt - Haber 15:07: Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak - Haberler 09:09: Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek - Ekonomi