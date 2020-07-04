İzmir'de düğünde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde düğün sırasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
04.07.2020 05:55 | Son Güncelleme: 04.07.2020 07:32
İzmir'in Konak ilçesinde düğün sırasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.Ferahlı Mahallesi 3464 Sokak'ta gerçekleştirilen düğüne katılan iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen ve tabancanın da kullanıldığı olayda Ahmet S, Durmuş S, Kazım S ve Engin K. ile Celal P. yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olay yerine giden polis ekipleri ise olayın büyümemesi için önlem aldı.