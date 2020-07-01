İzmir'de düğünler Kovid-19 tedbirleriyle yapılmaya başladı

İzmir'de düğün salonları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü şekilde hizmet vermeye başladı.

01.07.2020 21:56 | Son Güncelleme: 01.07.2020 22:15
İzmir'de düğün salonları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü şekilde hizmet vermeye başladı.
Bornova ilçesindeki bir düğün salonunda yaklaşık 4 ay sonra ilk düğün törenleri düzenlendi.
Yayımlanan genelge kapsamında düğün salonun girişinde misafirlerin ateşleri ölçüldü, maske takmayanlar uyarıldı.
Törene gelenlerin kaydının tutulduğu düğünde masalarda kolonya ve dezenfektan bulunduruldu, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni oluşturuldu
Gelin ve damat dahil herkesin maske taktığı düğünde, sahnede de sadece evlenen çift yer aldı.
"Tarihlerimiz doluyor"
Düğün salonunun işletme müdürü Aysel Efkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen düğün töreninin nisan ayı için planlandığını ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından kontrollü normalleşme süreci ile düğün salonlarına taleplerin arttığını kaydeden Efkan, "Çiftler sadece halay ve dans olmasını istiyordu. Ona da çözüm bulunursa çok mutlu oluruz." dedi.
Efkan, planlanan törenlerin salgın nedeniyle yapılamamasına dikkati çekerek, düğün sezonun bu yıl biraz uzayacağını belirtti.
"Kurallara uyularsa çok güzel bir düğün olacak"
Gelin Elif Özkan normalleşme sürecindeki ilk düğün töreninin kendilerininki olması nedeniyle biraz tedirginlik yaşadığını söyledi. Memleketinin Kars olduğunu dile getiren Özkan, "Halay olmaması çok kötü ama yine de düğünümüzü yapmak istiyorduk." dedi.
Damat Erdem Özkan da bunun ileride hatırlayacakları güzel bir anı olduğunu belirtti.
Normalleşme sürecine ilişkin açıklamaları dikkatle takip ettiklerini, düğün tarihlerini de 1 Temmuz olarak seçtiklerini ifade eden Özkan, "Cumhurbaşkanımız açıkladığında ben de çok duygulandım. Açıklamayı canlı dinledim. Düğünü çok istiyorduk. Herkesin hayali bu. Hiçbir korkumuz yok. Salonumuz gerekli tedbirleri almış. İnsanlar da duyarlı olup kurallara uyarsa çok güzel bir düğün olacaktır." diye konuştu. İzmir’de düğünler Kovid-19 tedbirleriyle yapılmaya başladı

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir, Güncel, Haber
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