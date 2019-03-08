İzmir'de Dünya Kadınlar Günü Kutlaması

Kaynak: AA

İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Kültürpark Fuar Alanında kutlama etkinliği düzenlendi.Fuar Alanı 2 nolu holde düzenlenen etkinlik, Bando Rio Kadın Bandosu'nun konseri ile başladı.Etkinlik açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, kadınların bu özel gününü gönülden kutladığını belirterek, "İzmir yaşam felsefesini, dik ve onurlu duruşunu kadınlarına borçludur. Sosyal hayatta, sokakta, iş hayatında ve toplumun içinde özgürce dolaşan İzmir kadını, kentin daha da ileri gitmesini sağlamıştır ve sağlamaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Kızbes Aydın ise "Biz bugünü bir bayram günü olarak değil ama dünya çapında sınıfsal, ulusal, cinsel eşitsizliğe karşı mücadele bayrağının yükseltildiği bir gün olarak kutluyoruz. Bunun için her gün mücadele, her gün 8 Mart diyoruz." diye konuştu.Etkinlik kapsamında gazeteci Meliha Okur ile söyleşi programı yapıldı.İzmir Yörükler Derneği Kaşık Ekibi halk oyunu gösterisinin sunulduğu etkinlik kapsamında çeşitli kadın sivil toplum örgütlerinin el işi ürünlerini sergilediği fuar ziyaret edildi.Kadınlara yönelik tiyatro, kısa film ve halk oyunu gösterileri ile konser, sergi ve serbest kürsü etkinliklerinin bulunduğu programın 10 Mart'ta kadar devam edeceği belirtildi.