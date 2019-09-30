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İzmir'de dünya pasta rekoru kırıldı ama…

Dün İzmir'de dünyanın en büyük pastası yapıldı, rekor kırıldı. Ancak sonrasında kaydedilen görüntüler rekor sevincini kursaklarda bıraktı.

30.09.2019 13:27İzmir'de dünya pasta rekoru kırıldı ama…

Türkiye'nin pek çok bölgesinden gelen pasta ustaları Kültürpark'ta 4 saat süren çabaları sonucu 2 bin 842 metre uzunluğunda, 15 santimetre genişliğinde pasta yaptı. Bu bir dünya rekoru demekti…

Buraya kadar her şey normal, ustalarımızı da tebrik ediyoruz ancak Radyo Trafik İzmir gönüllü muhabirleri tarafından çekilen bu görüntüler içimizi acıttı.

Dünyanın en büyük pastasını yaparak dünyaya sesini duyuran Türkiye, içleri acıtan görüntülere de sahne oldu. Rekorun ardından Kültürpark'ın halini gören İzmirliler "Dünya rekoru kırdık ama sonrasını dünya görmesin" gibi yorumlarda bulundu.


Kültürpark, Türkiye, İzmir, Yemek Tarifi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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