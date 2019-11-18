İzmir'de "dur" ihtarına uymayan minibüste 44 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir
'in Foça
ilçesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Foça'da devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli görülen bir minibüse "dur" ihtarında bulundu.
Sürücüsünün ihtara uymaması üzerine yaşanan kovalamaca sonucu araç, Yelken Kayalıkları yakınlarında park edilmiş halde bulundu.
Ekipler, araçta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri için karakola götürülen göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Öte yandan ekipler minibüs sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.