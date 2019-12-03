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İzmir'de 'dur' ihtarını uymayan minibüsten göçmen çıktı

İzmir'in Urla ilçesinde jandarma ekipleri, 'dur' ihtarını uymayan minibüsteki 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

03.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:20İzmir'de 'dur' ihtarını uymayan minibüsten göçmen çıktı
'in ilçesinde jandarma ekipleri, 'dur' ihtarını uymayan minibüsteki 36 düzensiz göçmeni yakaladı. Organizatör olduğu değerlendirilen bir şüpheli ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İzmir İl Komutanlığına bağlı Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında şüphelendikleri 35 MS 0109 plakalı bir aracı İzmir- otobanında durdurmak istedi. Minibüs şoförü 'dur' ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Aracın peşine düşen ekipler, kısa sürede minibüsü durdurmayı başardı. Durdurulan araçtan ise 35 düzensiz göçmen göçmen çıktı. Organizatör olduğu değerlendirilen 1 şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan araç içerisinde ise bot, bot motoru, şişme pompası ele geçirildi.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından ise İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Organizatör olduğu değerlendirilen ve gözaltına alınan A.F.'nin işlemleri de jandarmada sürüyor. - İZMİR

Jandarma, Çeşme, İzmir, Urla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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