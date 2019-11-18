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İzmir'de durdurulan araçtan 21 göçmen çocuk çıktı

İzmir'in Foça ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 21'i çocuk 44 düzensiz göçmen yakalandı.

18.11.2019 18:09 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:14İzmir'de durdurulan araçtan 21 göçmen çocuk çıktı
İzmir'in Foça ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 21'i çocuk 44 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Foça ilçesinde yaptıkları devriye faaliyetleri esnasında şüpheli görülen bir aracı takibe aldı. Yelken Kayalıkları mevkiinde durdurulan araçtan 10'u kadın, 21'i çocuk toplam 44 Afgan uyruklu göçmen çıktı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Jandarma tarafından yapılan açıklamada, Foça Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda adli işlemlerin sürdüğü belirtildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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