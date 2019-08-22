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İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollar ile yurt dışına çıkmaya çalışan 59 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

22.08.2019 00:00 İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollar ile yurt dışına çıkmaya çalışan 59 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Seferihisar'ın Doğanbey Burnu açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan lastik botun içerisinde 25'i erkek, 12'si kadın ve 22'si çocuk olmak üzere toplam 59 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, İl Göçe İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
(İHA)

Seferihisar, Afganistan, Doğanbey, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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