İzmir'de, ele geçirilen kaçak alkollü içkiler imha edildi
İzmir'de, ele geçirilen kaçak alkollü içkiler imha edildiİZMİR Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ekim ve şubat ayları arasında yaptığı 105 operasyonda ele geçirilen kaçak alkollü içkiler imha edildi.
13.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:14
İzmir 'de, ele geçirilen kaçak alkollü içkiler imha edildi
İZMİR Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ekim ve şubat ayları arasında yaptığı 105 operasyonda ele geçirilen kaçak alkollü içkiler imha edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli şubelerin, 8 Ekim 2019 ile 11 Şubat 2020 tarihleri arasında yaptığı 105 operasyonda 13 bin 21 şişe kaçak alkollü içki, yaklaşık 14 ton sahte içki ile yaklaşık 4 ton etil alkol imha edildi. Emniyetten yapılan açıklamada, ele geçirilen tüm malzemelerin, İmha Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, Bornova ilçesindeki bir tesiste, dün yapılan çalışmalarla sorunsuz şekilde imha edildiği bildirildi.
İZMİR Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ekim ve şubat ayları arasında yaptığı 105 operasyonda ele geçirilen kaçak alkollü içkiler imha edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli şubelerin, 8 Ekim 2019 ile 11 Şubat 2020 tarihleri arasında yaptığı 105 operasyonda 13 bin 21 şişe kaçak alkollü içki, yaklaşık 14 ton sahte içki ile yaklaşık 4 ton etil alkol imha edildi. Emniyetten yapılan açıklamada, ele geçirilen tüm malzemelerin, İmha Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, Bornova ilçesindeki bir tesiste, dün yapılan çalışmalarla sorunsuz şekilde imha edildiği bildirildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel
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