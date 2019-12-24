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İzmir'de elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

İzmir'in Dikili ilçesinde bir işçi, meydana gelen arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybetti.

24.12.2019 12:37 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:42 İzmir'de elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi
'in ilçesinde bir işçi, meydana gelen arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre İZSU Bakım Onarım Dairesi Dikili Teknik Uygulama Birimi personeli Osman Pala (56), enerji hattındaki arızayı gidermek için elektrik direğine çıktı. Bu esnada Pala, elektrik akımına kapıldı. Çalışanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede Osman Pala adlı işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Pala'nın cenazesi, olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Dikili, İzmir, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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