Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de elleri ayakları bağlı ceset bulunmuştu; şüpheli tutuklandı - Haber

İzmir'de elleri ayakları bağlı ceset bulunmuştu; şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesindeki cami inşaatında cesedi bulunan işçiyi öldürme iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

10.11.2019 23:26 | Son Güncelleme: 10.11.2019 23:31İzmir'de elleri ayakları bağlı ceset bulunmuştu; şüpheli tutuklandı
'in ilçesindeki cami inşaatında cesedi bulunan işçiyi öldürme iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ege Üniversitesi Bornova Yerleşkesi içerisinde bulunan cami inşaatında 8 Kasım'da elleri ayakları bağlı halde hareketsiz bir kişinin yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. ekipleri tarafından yapılan incelemede ise cesedin cami inşaatında çalışan Ferit Aytekin'e (45) ait olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde cinayet şüphelisinin O.G. isimli şahıs olduğu belirlendi.

İzmir'den Gördes'e taksiyle gitmiş

İddiaya göre, cami inşaatında Ferit Aytekin'i öldürdükten sonra Manisa Kavşağı'na gelen O.G., burada bir taksi şoförü ile anlaşarak Manisa'nın Gördes ilçesine gitti. Taksinin plakasını alan ekipler, dönüş yolunda taksiciyi durdurup ifadesine başvurdu. Taksicinin ifadeleri üzerine harekete geçen polis ekipleri Manisa'nın Gördes ilçesinde yapılan operasyonla şüpheli O.G.'yi kıskıvrak yakaladı.

Kan donduran ifade

İzmir'e getirilen O.G. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Burada verdiği ifadede O.G., Ferit Aytekin'i öldürme gerekçesini kan donduran sözlerle açıkladı. İfadeye göre O.G., cami inşaatı yakınında gezerken Ferit Aytekin gözüne fener tuttu. O.G.'nin bu yüzden Aytekin'in ellerini ve ayaklarını bağlayıp döverek öldürdüğü ve "ölmesi gerekiyordu" dediği ileri sürüldü.

Tutuklandı

Ferit Aytekin cinayetinin şüphelisi olarak emniyette işlemleri tamamlanan O.G., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. - İZMİR

Bornova, Polis, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:18 Antalya'da feci kaza: 1 ölü
00:11 Fatih'teki cinayetin detayları ortaya çıktı
00:15 Aksaray'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı
23:58 Batman'da askeri araç devrildi: 3'ü ağır 7 yaralı
00:02 Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı
00:02 Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı
21:28 Yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı
21:06 Cami inşaatında çalışan işçiyi öldüren katilden kan donduran ifade: Ölmesi gerekiyordu
16:22 Otomobil 6 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü: Sıkışan çifti vatandaşlar kurtardı
16:22 Kardeşini öldürmekle suçlanan ağabey: Ayarlanan ifadeyi kabul ettim
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
11.11.2019 00:21:17