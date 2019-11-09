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İzmir'de elleri ve ayakları bağlı ceset bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan bir inşaatta, elleri ve ayakları bağlı şekilde bir ceset bulundu.

09.11.2019 12:53 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:58İzmir'de elleri ve ayakları bağlı ceset bulundu
'in ilçesinde yer alan bir inşaatta, elleri ve ayakları bağlı şekilde bir ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesindeki cami inşaatında bir kişinin hareketsiz yerde yattığını gören vatandaşlar hemen durumu polise verdi. Olay yerine gelen polis ve 112 acil sağlık ekipleri, cami inşaatında işçi olduğu iddia edilen ve kimliği tespit edilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Elleri ve ayaklı bağlı şekilde cansız bedeni bulunan şahıs, otopsi yapılmak için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın intihar mı veya cinayet mi olduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. - İZMİR

Bornova, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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