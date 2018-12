İzmir'de Engelli Yürüyüşü

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:22



İzmir'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir araya gelen engelliler, hakları için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.İzmir'de faaliyet gösteren engelli derneklerini tek çatı altında toplayan Engelli Dernekleri Birliği üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli hakları konusunda farkındalık oluşturmak için yürüdü. Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen engelliler ve aileleri, yaşadıkları sorunların yıllardır çözüme kavuşturulmamasına tepki gösterdi. Ellerinde, "Engelli istihdamı artırılsın", "Fark et, kabul et, bizimle yürü", "Herkes için engelsiz bir dünya" dövizleri taşıyan grup, İzmir Büyükşehir Belediyesine kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar arasında CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter de yer aldı. Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasını okuyan Gülgün Yorgancılar, engellilerin yaşadığı sorunların insan hakları bağlamında değil, sadaka kültürüyle çözülmeye çalışılmasını kınadıklarını dile getirerek, "Biz tüm engelliler ve aileleri olarak hiçbir ayrımcılığa uğramadan, insan onuruna yaraşır, eşit yurttaşlık temelinde adil bir yaşam istiyoruz" dedi."Verilen sözler tutulmuyor"Basın açıklamasını okuyan bedensel engelli Gülgün Yorgancılar, her geçen gün haklarının ellerinden alındığını belirterek, "Sosyal devlet olmanın görev ve sorumluluklarını hatırlatmak ve merkezi idare ve yerel yönetimlerin verdikleri ve tutmadıkları sözleri kamuoyuyla paylaşmak için buradayız. Engelliler yasasının yürürlüğe girmesinden bu yana 13 yıl geçmesine rağmen, yasanın gerekleri tam olarak yerine getirilmediği için buradayız. Denetim ve yaptırımlar yeterince uygulanmadığı, yüzlerce kamu binasına erişemediğimiz için buradayız. Kentler, açık alanlar, konutlar ve toplu taşıma araçları planlanırken engelliler yok sayıldığı; haklara, hizmetlere, ortak kullanılan mekanlara, bilgiye, iletişime, adalete erişemediğimiz için buradayız. Seçme ve seçilme hakkımızı kullanırken engellerle karşılaştığımız, toplumsal yaşama etkin hak ve sorumluluklarda, eşit bireyler olarak katılamadığımız için buradayız" diye konuştu.Adil yaşam talebiBirleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ve yasalarla tanınan hakların keyfi düzenleme ve uygulamalarla geri alındığını savunan Yorgancılar, şöyle konuştu: "2022 engelli maaşı ve evde bakım ücretinde hane halkı geliri değil engelli bireyin geliri baz alınarak, yaşadığımız haksızlıklara son verilmelidir. Çeşitli engel gruplarının kullanmak zorunda olduğu tıbbi cihazlar, medikal malzemelerdeki katkı payları kaldırılmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan ya da çok cüzi bir miktarı karşılanan, engelliler için olmazsa olmaz tıbbi cihaz ve tekerlekli sandalye, ortez, protez, beyaz baston gibi araçların ücretsiz olarak karşılanması gerekmektedir. Engelliliğin önlenmesi için etkin tıbbi ve sosyal tedbirler alınmalıdır. Eğitimi engellenmiş, sokağa çıkması imkansız hale getirilmiş, iş bulamamış, toplum tarafından dışlanmış engellilerin, bütün bu sorunları, insan hakları bağlamında değil de sadaka kültürüyle çözülmeye çalışılmasını kınıyoruz. Biz tüm engelliler ve aileleri olarak hiçbir ayrımcılığa uğramadan, insan onuruna yaraşır, eşit yurttaşlık temelinde adil bir yaşam istiyoruz." - İZMİR