26.06.2019 12:15
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İzmir'de enişte dehşeti

İzmir

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi, eniştesi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

İzmir 'in Torbalı ilçesinde bir kişi, eniştesi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde kahvehanede oyun oynayan 33 yaşındaki Muammer Zeyrek, eniştesi M.S.Ç. (64) tarafından yakın mesafeden tüfekle ateş edilerek vuruldu. Göğsünden yaralanan genç adam olay yerinde can verdi. 2 çocuk babası M.S.Ç., İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Muammer Zeyrek'in cenazesinin bugün Subaşı Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Subaşı Mezarlığı'na defnedilmesi bekleniyor. - İZMİR
Kaynak: İHA
Subaşı , Torbalı , İzmir , 3. Sayfa

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