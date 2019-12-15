Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de eşinden şiddet gördüğü iddia edilen kadın öldü - Haberler

İzmir'de eşinden şiddet gördüğü iddia edilen kadın öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşinin öldüresiye dövdüğü iddiasıyla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

15.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:09İzmir'de eşinden şiddet gördüğü iddia edilen kadın öldü
'in ilçesinde eşinin öldüresiye dövdüğü iddiasıyla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Ödemiş'te tarlalarda işçi olarak çalışan ve iddiaya göre sık sık eşi İ.T.'den şiddet gören iki çocuk annesi Filiz Tekin (38), yine iddiaya göre eşinden şiddet görmesi üzerine kız kardeşleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı. Travma sonucu menenjit geçirdiği öğrenilen Tekin'den dün gece acı geldi. Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Filiz Tekin'in cenazesinin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığı ve organlarının bağışlandığı öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan koca İ.T., sevk edildiği Ödemiş Adliyesinde tutuklanmıştı. - İZMİR

Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:02 "A vitamini antioksidan gibi çalışıyor" - Haberler
13:59 Malatya'da suçlulara geçit yok - Haberler
13:59 Ruhsatız uzun namlulu silahla yakalandı - Haberler
13:56 Yanlışlıkla vurduğu kadına, "Abla kusura bakma" deyip kaçtı - Haberler
13:53 Kırşehir'de kazada hayatını kaybeden aile son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
12:43 Yanlışlıkla vurduğu kadına, 'Abla kusura bakma' deyip kaçtı - Haberler
12:42 Mersin'de bir köpek sezaryenle 16 yavru doğurdu - Haberler
12:35 Eşinin 'Bakımsızsın' diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybetti - Haberler
11:55 Meteoroloji açıkladı! Hafta başından itibaren sıcaklıklar artacak - Haberler
15.12.2019 14:08:06