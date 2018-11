İzmir'de Eşini Darbettiği Öne Sürülen Sanığın Yargılandığı Dava

27 Kasım 2018 Salı 17:17



İzmir'in Buca ilçesinde, eşini darp ve tehdit ettiği, ayrıca hakarette bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, mağdur eşi Sevil C. ve tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık Uğur C, duruşmaya katılmadı.B.B. tanık olarak verdiği ifadede, emlak sektöründe çalıştığı Buca'da esnaf olan sanığı tanıdığını, Uğur C'nin eşini dövdüğünü çevredeki herkesin bildiğini, kardeşi L.B. ile Sevil C. arasında gönül ilişkisi olduğuna ilişkin iddiaların da gerçek dışı olduğunu iddia etti.Sanığın darbettiği Sevil C'nin kardeşi L.B'den kısa süreliğine bir ev bulması için yardım istediğini ileri süren B.B, buna ilişkin L.B. ile Sevil C. arasında bir mesajlaşma olduğunu dile getirerek, "Ben Sevil C'yi, Uğur C'nin iş yerinde gördüm, eli yüzü hep mosmordu. Kardeşimin yakalaması olduğu için duruşmalara gelememektedir. Para cezalarını ödeyip yakalanmasından kurtulduğunda buraya gelip ifade verecektir. Bu olayla ilgili sanığın kardeşiyle 3 kez görüştüm. Uğur C'nin lehine ifade vermem talep edildi, yoksa aramızın bozulacağını söyleyerek tehdit edildim. Uğur C. de tahliye edildiği gün kardeşinin telefonundan beni arayıp, küfrederek 'Niye duruşmaya gelmiyorsunuz?' diye tehditlerde bulundu." ifadelerini kullandı.Tutuklu bulunduğu sürede Uğur C'nin iş yerinde çalışan bir kişi tarafından da hakaret ve tehdite maruz kaldığını öne süren B.B., olaylar nedeniyle Manisa'ya taşınmak zorunda kaldığını beyan ederek, korktuğu için bugüne kadar ifade vermeyi reddettiğini söyledi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik, tanık B.B. ile Sevil C'nin beyanların birbiriyle örtüştüğünü belirterek, tanığın beyanından da anlaşılılacağı üzere sanığın, Sevil C'nin kendisini aldattığına ilişkin iddiasının gerçek dışı olduğunu savundu.Hakim, tanık L.B'nin duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.Olayİzmir'in Buca ilçesinde Çamlıpınar Mahallesi'nde oturan Uğur C'nin, ağustos 2017'de, başkasıyla cep telefonundan mesajlaştığı iddiasıyla eşi Sevil C'yi oklava, yumruk ve kemerle darbederek tehditte bulunduğu ileri sürülmüştü.Sevil C'nin şikayetçi olmasının ardından Uğur C, İzmir Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinden sonra savcılıkça serbest bırakılmıştı. Sevil C'nin avukatının soruşturmayı yürüten savcıya olaya ilişkin fotoğraf ve yeni delileri sunmasının ardından, Uğur C. hakkında tutuklama kararı verilmişti.Cumhuriyet savcısı, hazırladığı iddianamede, Uğur C. hakkında "kasten ağır yaralama, eziyet çektirme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret" suçlarından 7 yıl 3 aydan 27 yıl 3 aya kadar hapis cezası verilmesini talep etmişti.