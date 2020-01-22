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İzmir'de eski eşi tarafından öldürülen Büşra'nın korneaları bağışlandı

İzmir'de eski eşi tarafından sokakta darbedilip ardından pompalı tüfekle öldürülen Büşra Yabaşkul'un korneaları, ailesi tarafından bağışlandı.

22.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:40İzmir'de eski eşi tarafından öldürülen Büşra'nın korneaları bağışlandı
'de eski eşi tarafından sokakta darbedilip ardından pompalı tüfekle öldürülen Büşra Yabaşkul'un korneaları, ailesi tarafından bağışlandı.
ilçesi Ufuk Mahallesi'nde dün, bir süre önce boşandığı Orkun Çevik tarafından öldürülen bir çocuk annesi Büşra Yabaşkul'un (22) cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.
Ayakta durmakta güçlük çeken genç kadının annesi Zuhal İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının kötü bir evlilik geçirdiğini belirtti.
İnce, 2 yaşındaki torununa ne söyleyeceğini bilemediğini anlatarak, "Nefes alamıyorum. Çocuğumu kopardı benden. Torunum bana annesini sorduğunda ne cevap vereceğim? Ceza verenler kendilerini benim yerime koyup en ağır cezayı versinler." ifadelerini kullandı.
Bu arada acılı ailenin, hastalara umut olması için genç kadının kornealarını bağışladığı öğrenildi.
Büşra Yabaşkul'un cenazesinin, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Toros Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.
Buca ilçesinde oturan Büşra Yabaşkul dün, güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, eski eşi Orkun Çevik tarafından darbedilip tüfekle yaralanmış, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: AA

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