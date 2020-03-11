Menü
Haberler ›› Güncel ››İzmir'de eski eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi - Güncel

İzmir'de eski eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi

İzmir'in Tire ilçesinde eski eşi tarafından bıçakla öldüren Melek Dağyel, toprağa verildi.

11.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:14
İzmir'de eski eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi
İzmir 'in Tire ilçesinde eski eşi tarafından bıçakla öldüren Melek Dağyel, toprağa verildi.
Tire Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Dağyel'in kızları Esen Akbaşoğlu, Esin Yeşilhatay ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Dağel'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Tire Asri Kabristanlığı'nda defnedildi.
Tire Tahtakale Çarşısı'nda giyim mağazası bulunan Melek Dağyel (61), iş yerinin önünde oturduğu sırada eski eşi E.A. tarafından bıçakla yaralanmıştı. Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Dağyel, hayatını kaybetmişti. E.A, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. İki kız çocukları bulunan çiftin ocak ayında boşandıkları öğrenilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler : İzmir, Tire, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi Güncel
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti Güncel
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti Güncel
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı