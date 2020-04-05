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İzmir'de eski fabrika binasında yangın

İzmir'in Konak ilçesinde atıl durumda olan bir fabrika binasında yangın çıktı.

05.04.2020 13:21 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:21
İzmir'de eski fabrika binasında yangın
İzmir 'in Konak ilçesinde atıl durumda olan bir fabrika binasında yangın çıktı. Kısa süreli paniğe yol açan yangında can kaybı meydana gelmedi.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 08.30 sıralarında Alsancak semti İşçiler Caddesi üzerinde atıl durumda bulunan Şark Sanayi Fabrikası binasında meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında alevler fabrikanın çatısını sardı. Yangını gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Konak, İzmir, 3. Sayfa
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