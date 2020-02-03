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İzmir'de eski vekilin oğlunun bu kez de iş yeri kurşunlandı

CHP'nin 22. ve 23. dönem İzmir milletvekili ve Urla Belediyesi eski başkanlarından Bülent Baratalı'nın oğlu Yiğit Baratalı'nın iş yeri kurşunlandı.

03.02.2020 20:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 20:13İzmir'de eski vekilin oğlunun bu kez de iş yeri kurşunlandı
CHP'nin 22. ve 23. dönem milletvekili ve Belediyesi eski başkanlarından Bülent Baratalı'nın oğlu Yiğit Baratalı'nın iş yeri kurşunlandı. Baratalı'nın geçtiğimiz hafta da otomobili kurşunlanmış, araca 3 kurşun isabet etmişti.

Edinilen bilgiye göre, olay Urla ilçesi Bülent Baratalı Bulvarı'ndaki avukatlık ofisinde meydana geldi. Urla'da üç dönem belediye başkanlığı, CHP'de ise 22. ve 23. dönem milletvekilliği yapan Bülent Baratalı'nın oğlu Yiğit Baratalı'nın geçtiğimiz hafta otomobili kurşunlanmıştı. İddiaya göre susturucu takılı olan silahlar ile otomobiline ateş edilmiş, araca 3 kurşun isabet etmişti. Bu sabah saatlerinde de Baratalı'nın avukatlık ofisi kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Kurşunların ofisin cephesine isabet ettiği tespit edilirken, polis ekipleri olayın faillerini bulmak için çalışma başlattı.

Gerçekleşen iki faili meçhul saldırının ardından Bülent Baratalı ile iki oğlu, polis koruması talebinde bulundu. Başlatılan soruşturmada polis, şehir polis kamerası kayıtları ile bulvar üzerindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, olayın meydana geldiği saatlerde plakası henüz tespit edilemeyen şüpheli bir otomobilin bulvar üzerinde bulunduğunu belirledi. - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Baratalı, İzmir, Urla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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