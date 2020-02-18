Haberler » Güncel » İzmir'de ev alev alev yandı - Haber

İzmir'de ev alev alev yandı

İzmir'de ev alev alev yandıİZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 3 katlı bir evin 2'nci katında yangın çıktı.

18.02.2020 03:07 | Son Güncelleme: 18.02.2020 03:09
'de ev alev alev yandı
İZMİR'in ilçesinde, 3 katlı bir evin 2'nci katında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, gece saatlerinde Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir evin 2'nci katında meydana geldi. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar kapsamında, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'de ev alev alev yandı

Bayraklı, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  18 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 18 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
18:02  Cansu Tosun kimdir? Cansu Tosun kaç yaşında, nereli?
16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
18.02.2020 03:58:17