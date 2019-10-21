Haberler » Güncel » İzmir'de ev sahibi-kiracı kavgası: 2 yaralı

İzmir'de ev sahibi-kiracı kavgası: 2 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

21.10.2019 09:20İzmir'de ev sahibi-kiracı kavgası: 2 yaralı
İzmir'in Konak ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yurdakul Ö, Göztepe Mahallesi Susuzdede Parkı'nda karşılaştığı ve bir süre önce evini evini kiraladığı Gerçek B. ile henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Gerçek B, bıçakla Yurdakul Ö'yü yaraladıktan sonra dengesini kaybederek yere düştü. Başını yere çarpan Gerçek B. de yaralandı.
Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerice Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Göztepe Mahallesi, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:21 21-27 Ekim haftalık burç yorumları
10:21 İzmir daldan tezgaha binbir emekle toplanan kestanede verim düşük
10:21 İstanbul-bakan çavuşoğlu trt world forum'da konuştu
10:21 İstanbul-bakan çavuşoğlu trt world forum'da konuştu
10:21 Spor mesut urgancılar: yepyeni bir yolculuğa başlıyoruz
10:19 BAKAN ÇAVUŞOĞLU TRT WORLD FORUM'DA KONUŞTU (1)
10:14 (Özel) 18 yıl önce tercüme sorununu çözdü yatırımcı bulamadı
21.10.2019 10:22:11