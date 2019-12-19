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İzmir'de ev yangını: 1 ölü

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

19.12.2019 05:03 | Son Güncelleme: 19.12.2019 05:08İzmir'de ev yangını: 1 ölü

'in ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.


Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahallesi 805 sokak üzerinde bulunan tek katlı bir ikamette meydana geldi. Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ve 110 AKS sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Evin içerisine girerek incelemelerde bulunan ekipler, salon kısmında bir erkek cesedi ile karşılaştı. Henüz kimliği belirlenemeyen şahsın 50-60 yaşlarında olduğu ve çıkan yangında yanarak can verdiği öğrenildi.


Öte yandan, yangının elektrik kontağından çıktığı iddia edilirken, savcının incelemesinin ardından kimliği belirsiz kişinin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR


Konak, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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