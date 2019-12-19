Haberler » Güncel » İzmir'de ev yangını: 1 ölü - Haber

İzmir'de ev yangını: 1 ölü

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

19.12.2019 08:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 08:51
'in ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.
Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahallesi 805 sokak üzerinde bulunan tek katlı bir ikamette meydana geldi. Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ve 110 AKS sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Evin içerisine girerek incelemelerde bulunan ekipler, salon kısmında bir erkek cesedi ile karşılaştı. Henüz kimliği belirlenemeyen şahsın 50-60 yaşlarında olduğu ve çıkan yangında yanarak can verdiği öğrenildi.
Öte yandan, yangının elektrik kontağından çıktığı iddia edilirken, savcının incelemesinin ardından kimliği belirsiz kişinin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
İzmir'de ev yangını: 1 ölü

Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

09:40 Kader Postası - Haber
09:39 Sağ ayağı kesilen Aylin'in hayali hemşire olmak - Haber
09:39 HABER TAKİP GÜNDEMİ - Haber
09:34 Anne sütüne benzer değerler içeren kuru incir, gribe karşı kalkan olarak da tüketiliyor - Haber
09:34 Rusya ile Ukrayna gaz konusunda anlaşamadı - Haber
08:34 Uludağ'da bulunan Mert Alpaslan'ın kimliği, Adli Tıp'a giden akrabalarını tarafından teşhis edildi - Haber
07:54 2 kızı Adnan Oktar'ın elinde olan anneden çarpıcı açıklama: Evlatlarımı çaldılar - Haber
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Haber
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Haber
19.12.2019 09:50:17