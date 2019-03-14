İzmir'de Ev Yangını

İzmir
'in Bayındır
ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Orta Mahalle
'de yaşayan alzaymır hastası İsmail Tarkun (75) ve eşi Saliha Tarkun (74) öğle yemeklerini yediği esnada salondan koku geldiğini fark etti.
Hemen odaya giden Saliha Tarkun, salonda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını görünce evde bulunan oğlu Ercan Tarkun'a haber verdi.
İlk olarak evdeki imkanlarla yangına müdahale eden Tarkun ailesi daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki eve sıçramadan söndürüldü.
Yanan evin yanında bulunan bir otomobili ise vatandaşlar iterek olay yerinden uzaklaştırdı.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Orta Mahalle, Bayındır, İzmir, Güncel
Kaynak: AA