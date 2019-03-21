İzmir'de Evcil Hayvan Fuarı Açıldı

Kaynak: AA

İzmir Evcil Hayvan, Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri - Pet İzmir Fuarı, kapılarını bugün açtı.TEMA Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre Tepekule Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara 72 firma ve yüzün üzerinde marka katıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMA Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı, fuarın teknoloji ve bilgilerin paylaşıldığı doğru bir platform olduğunu belirterek, "Kedi, köpek ürünleri, yemler, mamalar, akvaryumlar ve veterinerlik malzemeleri konusunda sektörde ileri gelen şirketlerin tanıtım stantları ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. En son çıkan evcil hayvan gıdaları, pet aksesuarları, bakım ürünleri, kuş oyuncakları fuarda ziyaretçiler ile buluşturuldu." ifadelerini kullandı.Fuarın 24 Mart günü sona ereceği belirtildi.