Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İzmir'de evde çıkan yangında bir kişi yaralandı - Güncel

İzmir'de evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

20.03.2020 01:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 01:44
İzmir 'in Bornova ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye, Çınarlı Mahallesi 5011 Sokak'ta Halime Uyaner'in (82) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu Uyaner yanan evden çıkarıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Uyaner, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. İzmir’de evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

İzmir'de evde çıkan yangında bir kişi yaralandı
Etiketler : Bornova, İzmir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Güncel
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Güncel
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Güncel
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti
İdlib’de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı Güncel
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Güncel
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara’dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading