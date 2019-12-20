Haberler » Güncel » İzmir'de evde ölü bulunan polis memurunun cenazesi defnedildi - Haber

İzmir'de evde ölü bulunan polis memurunun cenazesi defnedildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde, kız arkadaşıyla silahla vurulmuş halede bulunan polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı.

20.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:16 İzmir'de evde ölü bulunan polis memurunun cenazesi defnedildi
'in Çiğli ilçesinde, kız arkadaşıyla silahla vurulmuş halede bulunan polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı.
Uğur Mumcu Mahallesi'nde kız arkadaşı S.Y'nin evinde ölü bulunan polis memuru Fatih Yurtyapan'ın cenazesi, ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı.
Bornova ilçesi Ata Camisi'nde kılınan namazın ardından cenaze, polis mangasının omuzunda taşınıp Doğançay Mezarlığında defnedildi.
Cenazeye, anne Emine Yurtyapan, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.
Olay
Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Fatih Yurtyapan'ın işe gelmemesi üzerine arkadaşları evine gitmiş, burada kimseyi bulamamaları üzerine çilingir yardımıyla girdikleri kız arkadaşı S.Y'nin evinde Yurtyapan ile arkadaşını silahla vurulmuş halde ölü olarak bulmuştu.

İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:56   Eskişehir merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon - Haber
18:55   KAĞITHANE'DE YANGIN: ANNE İLE 2 ÇOCUĞU KURTARILDI (1) - Haber
18:55   İngiltere Parlamentosundan Brexit yasasına ilk onay - Haber
18:54   Kablo çaldıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Haber
18:54   Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Güreş bizim geleneğimiz ve geleceğimiz" - Haber
17:41   Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
20.12.2019 18:57:28