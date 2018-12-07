İzmir'de Evden Hırsızlık

İzmir
'in Urla
ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Urla çıkışında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 20 EB 427 plakalı hafif ticari araçtan çıkarak yol kenarındaki araziye saklanan Mehmet K. ve Yunus S, yakalanarak Urla Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü.
Şüphelilerin Urla'da 3 ikametten hırsızlık yaptıklarını itiraf etmeleri sonrası yapılan aramalarda takı ve elektronik eşyalar ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.
Mehmet K,Urla,İzmir
07 Aralık 2018 Cuma 12:31