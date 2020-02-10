İzmir'de eve giren maskeli zanlının yaşlı kadını gasbettiği iddiası

İzmir
'in Tire
ilçesinde kapısını çalarak girdiği evde yaşlı kadının kolundaki bilezikleri gasbettiği öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İddiaya göre, 4 Eylül
Mahallesi Yunus Emre Caddesindeki evinde çocuklarıyla yaşayan Beyhan Güleç (75), yalnız olduğu sırada zilin çalması üzerine kapıyı açtı.
Elinde bıçakla eve giren maskeli kişi, yaşlı kadını darbedip kolundaki altın bilezikleri alarak kaçtı.
Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, fenalaşan Güleç'i Tire Devlet Hastanesine kaldırdı.
Güleç'in ifadeleri sonrası kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.