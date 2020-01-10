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İzmir'de evsizler konukevine yerleştiriliyor

İzmir'de Müyesser Turfan Geçici Konukevi'ne yerleştirilen evsizlerin sayısı 110'a ulaştı.

10.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:04İzmir'de evsizler konukevine yerleştiriliyor

'de havaların soğumasıyla birlikte Müyesser Turfan Geçici Konukevi'ne yerleştirilen evsizlerin sayısı 110'a ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi artan talebi karşılamak için personel ve yatak sayısını arttırdı. Konukevi 24 saat açık tutuluyor.

Müyesser Turfan Geçici Konukevi öncelikle gelen ihbarları değerlendiriyor. Konukevine bağlı ekipler sokakta yaşayan 18-59 yaş aralığındaki erkek yurttaşları bulunduğu yerden alıyor. Merkeze getirilen yurttaşların öncelikle sağlık kontrolleri yapılıyor. Daha sonra yemek ihtiyaçları karşılanıyor. Çalışabilecek durumda olanlar Türkiye İş Kuru mu Genel Müdürlüğü'ne yönlendiriliyor.

Üç ay kalınabiliyor

Yurttaşlar üç ay boyunca konukevinde kalabiliyor. İhtiyaç durumunda bu süre altı aya kadar uzatılabiliyor. Konukevinden günübirlik yararlanma olanağı da bulunuyor.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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