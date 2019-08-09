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İzmir'de fabrika yangını

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir rulman fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

09.08.2019 22:22 İzmir'de fabrika yangını
İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir rulman fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 1028'inci sokakta faaliyet gösteren bir rulman fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören işçilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için bölgede bekletildi.
Fabrikada bulunan bazı kimyasal maddelerin patlaması nedeniyle ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı.
Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonucu söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi, içerideki bir otomobil de tamamen yandı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Bir fabrika çalışanı, olay sırasında alt katta çalıştıklarını belirterek, "Patlama seslerini duyunca deprem olduğunu zannettik ve dışarıya fırladık. Bayram öncesi temizlik yapıyorduk. Çok üzgünüz, tüm emeğimiz gitti." dedi.

Çiğli, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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