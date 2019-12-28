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İzmir'de facianın eşiğinden dönülen patlama kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde bir kuyumcuda kullanılan piknik tüpünden sızıntı oluşması sonucu meydana gelen patlamada facianın eşiğinden dönüldü.

28.12.2019 19:40 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:41
'in ilçesinde bir kuyumcuda kullanılan piknik tüpünden sızıntı oluşması sonucu meydana gelen patlamada facianın eşiğinden dönüldü. İş yeri sahibi canını son anda kurtardı. Patlama anı anbean kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Konak ilçesi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. İş yerinde kullanılan piknik tüpünde sızıntı oluştu. Daha sonra çalışanlar ve iş yeri sahibi hemen kendini dışarıya attı. Bu sırada itfaiye ekiplerine de verildi. Herkesin dışarıya çıktığı anlarda ise iş yerinde patlama meydana geldi. Feci olayda ölen ya da yaralananın olmaması herkese rahat bir nefes aldırırken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
PATLAMA ANI ANBEAN KAMERADA
Öte yandan patlama anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki kişiden biri, önce sızıntının meydana geldiği iş yerindeki cama tekme atarak kırıyor. Bu sırada camı kıran genç eline yangın tüpünü alıyor. Gencin uzaklaştığı esnada patlama meydana geliyor. O anlar ise anbean kameralara yansıyor.
(Hakan Gözalan - Ali Gözeten - Salih Yılmazsoy/İHA)
İzmir'de facianın eşiğinden dönülen patlama kamerada

Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA


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