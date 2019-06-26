İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu, önceki yıllarda hayata geçirilen "Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi"ni iptal ederek İzmir'de fayton dönemini kapattı. Öte yandan, Belediyeye bağlı İZULAŞ bünyesindeki fayton işletmesi de 1 Mayıs 'tan itibaren kapatıldı. Yine UKOME kararı doğrultusunda; Karşıyaka , Selçuk ve Dikili 'deki toplam 32 faytonun faaliyetlerine de son verildi. Hayvanlarla çekilen taşıtların kent merkezindeki bulvar ve caddelere çıkışına yasaklama getirildi.

İZULAŞ Fayton İşletmesi aracılığıyla Alsancak-Kordon bölgesinde sürdürdüğü fayton hizmetini 1 Mayıs'tan itibaren sonlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi , uygulamanın ikinci adımında ise kent geneline yönelik yasal düzenlemeleri hayata geçirdi. UKOME Genel Kurulu kararı ile önceki yıllarda hayata geçirilen "Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi" iptal edildi. Karşıyaka'da 18, Selçuk'ta 12, Dikili'de 2 adet faytonun faaliyetlerine son verildi.

Tunç Soyer : Hayvan haklarını gözetmek, Belediyemiz'in temel önceliklerinden biri olmaya devam edecek

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 139'uncu maddesine dayanarak resmi tören ve izin alınacak merasimler hariç, hayvanla çekilen motorsuz araçların ve hayvan sürücülerinin kent merkezindeki tüm bulvar, cadde ve trafik yoğunluğu olan sokaklarına girişi Belediye Encümeni tarafından yasaklandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in hayvan hakları konusunda örnek ve öncü bir kent olmasını hedeflediklerini ifade ederek "Seçildiğimiz günden bu yana faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçleri hiç aralık vermeden yürüttük. Bu süreç kısa süre önce tamamlandı ve İzmir'de fayton dönemi kapandı. Hayvan haklarını gözetmek, Belediyemiz'in temel önceliklerinden biri olmaya devam edecek" dedi.