İzmir'de fayton dönemi kapandı (2)

'BİZİM SEFAMIZ ONLARIN CEFASIYDI'

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan , İzmir 'de faytonların kaldırılması kararının kendileri için çok önemli olduğunu, fayton atlarının kurtuluşu için çok uzun süre mücadele ettiklerini söyledi. Baylan, "Bizim sefamız, onların cefasıydı. Ağızlarında gem, üzerlerinde ağırlık. Onların yük hayvanı olduğuna yine insanlar karar verdi. Şu anda çok mutluyuz, çünkü Alsancak gibi çağdaş bir yerde, hiçbir hayvanın sırtında kırbaç şaklamayacak. Bu mücadelede önemli bir rol aldık. Bu çağdaş davranışından dolayı Sayın Başkan Tunç Soyer 'e de çok teşekkür ediyoruz" dedi. Tüm bunlara rağmen hayvan haklarında gelinecek noktaya henüz varılamadığını kaydeden Şule Baylan, mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti.

'ARTIK HAYVANA EZİYET EDİLMEYECEK'

İstanbul Büyükada'da benzer bir sonunun bulunduğuna dikkat çeken Şule Baylan, son kafes kırılana kadar, son hayvanın üzerinde bir kırbaç şaklamayana kadar HAYTAP olarak mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, şunları söyledi: "Biz HAYTAP olarak sorunun değil, çözümün parçası da olduk. İnsanlar faytonla gezmek istiyorlarsa, buna çağdaş bir çözüm getirip, belediyeler akülü araçlar alabilir. Fayton esnafının da mağdur olmaması gibi bir talebimiz vardı. Bu da gerçekleşti. Belediyenin tahsis edeceği araçlarla, halkımız yine fayton sefası yapacak ama bir hayvana eziyet edemeyecek."

Umut KARAKOYUN/ İZMİR,

