İzmir'de faytonların kaldırılmasıyla 36 at, doğal yaşam parkı'nda yaşayacak

İZMİR Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu kararıyla kent genelinde fayton faaliyetlerine son veren Büyükşehir Belediyesi, yasal mevzuatların tamamlanmasının ardından toplam 36 atı satın alarak, İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirdi.İZULAŞ Fayton İşletmesi aracılığıyla Alsancak- Kordon bölgesinde sürdürdüğü fayton hizmetini 1 Mayıs'tan itibaren sonlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu kararı ile önceki yıllarda hayata geçirilen 'Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi'ni iptal ederek fayton taşımacılığı faaliyetine kent genelinde son vermişti. Karşıyaka'da 16, Selçuk'ta 12, Dikili'de ise iki faytonun faaliyetlerine son veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, satın alınan 36 at ve 16 faytonu İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirdi.ATLARA DÜZENLİ BAKIMİzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirilen atlara düzenli bakım yapılıyor. İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü vekili Fidanlıklar Koruma Şube Müdürü Tevfik Bettemir atlara çok iyi bakıldığını ifade ederek, "Bugün itibariyle Doğal Yaşam Şube Müdürlüğümüze getirilen at sayısı 36 ve güvenli bir şekilde bakım altına alındılar. Atlarımızı yonca karışımı yem ve diğer katkılı yiyeceklerle besliyoruz. Aynı zamanda tamamen temiz su içmeleri için otomatik sulama sistemleri kurduk. Yaşam alanları da düzenli olarak temizleniyor" dedi.Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan, "Buraya geldiğimiz zaman gördüğümüz özgürlük, atların mutluluğu bizi de mutlu etti. Çünkü bu yıllardır uğraştığımız bir mücadeleydi. Meşale İzmir'den yandı. Atların şu an üzerlerinde kırbaç yok, kendi özgür alanları var, yemeklerini yiyorlar ve dolaşıyorlar. Yıllardır verdiğimiz bu mücadelenin kamuoyunda oluşturduğu bilinç ve tabi başkanımızın da vizyonuyla bu gerçekleşti. Onları burada sağlıklı gördük, çok mutluyuz" dedi.