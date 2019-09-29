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İzmir'de feci kaza: 1'i ağır, 5 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre iki otomobilin arasında geçmeye çalışan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

29.09.2019 06:56İzmir'de feci kaza: 1'i ağır, 5 yaralı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre iki otomobilin arasında geçmeye çalışan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında Ankara Caddesi numara 133 önünde meydana geldi. İddiaya göre, Gülay Ç. yönetimindeki 34 UH 0184 plakalı otomobil, Bornova yönünden Konak istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücü Gülay Ç. aynı yönde ilerleyen iki otomobilin arasından geçmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine kontrolden çıkan otomobil, önce orta refüje daha sonra da yolun sağ tarafında bulunan demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Gülay Ç., yolcu konumunda bulunan Sinem T., Gökhan Ç., Yaprak Z. ve Mesut T. yaralandı. Mesut T.'nin kaza sırasında araçtan fırlayarak yola savrulduğu öğrenildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan Mesut T. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Yaprak Z. İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Sinem T., Gülay Ç. ve Gökhan Ç. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavi gören yaralılardan Mesut T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrasında Ankara Caddesi'nde yaşanan yoğunluk, kaza yapan otomobilin kaldırılması ile normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Bayraklı, Gülay, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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